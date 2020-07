Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pedelecfahrerin leicht verletzt

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Vreden erlitten. Die 24-jährige Vredenerin war gegen 16.10 Uhr auf dem Gehweg an der Wintersyker Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Ein entgegenkommender 26-jähriger Vredener wollte mit seinem Wagen nach links in eine Einfahrt abbiegen. Der Vredener fuhr die Pedelecfahrerin an, die dadurch auf die Fahrbahn stürzte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

