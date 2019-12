Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall

Greven (ots)

Auf dem Schifffahrter Damm (B 481) hat sich am Donnerstagnachmittag (05.12.2019) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Autofahrerin schwer verletzt wurde. Um kurz vor 15.00 Uhr war ein 68-jähriger Grevener mit einem Kleintransporter auf der Bundesstraße in Richtung Münster unterwegs. Beim Linksabbiegen auf die Hüttruper Straße (K 9) kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto einer 51-jährigen Frau aus dem Märkischen Kreis. Der Wagen der 51-Jährigen wurde im Weiteren gegen den PKW einer 24-jährigen Frau geschoben. Die verletzte 51-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden, die insgesamt im fünfstelligen Eurobereich liegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell