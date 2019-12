Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruchsdiebstahl

Rheine (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (05.12.2019) ist in ein Lokal in der Innenstadt eingebrochen worden. Den Recherchen zufolge waren die Täter, es dürften mindestens zwei gewesen sein, um kurz nach 04.00 Uhr zu dem Gebäude an der Herrenschreiberstraße gegangen sein. Nachdem sie sich über einen Seiteneingang Zugang zum Extrablatt verschafft hatten, suchten sie in den Räumen nach Wertgegenständen. Dabei fanden sie einen Tresor, den sie gewaltsam öffneten. Aus dem Safe entwendeten sie eine unbekannte Menge Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich des Lokals verdächtige Personen gesehen haben. Gegen 04.00 Uhr waren zwei wie folgt beschriebene Männer am Werk. Eine Person trug eine schwarze Jacke, eine Jeanshose und schwarze Sneaker. Der andere Mann trug einen grauen Jogginganzug mit rot-weißen Streifen an der Seite, schwarze Schuhe und einen Mundschutz. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

