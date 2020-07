Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Motorrollerfahrerin schwer verletzt

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat die Fahrerin eines Motorrollers am Donnerstag in Bocholt bei einem Unfall erlitten. Die 18-Jährige hatte gegen 14.55 Uhr die Franzstraße in Richtung Mühlenweg befahren. An der Kreuzung zur Ewaldstraße fuhr sie auf ein Auto eines 23-Jährigen auf, das vor ihr gehalten hatte. Die Bocholterin hatte eigenen Angaben zufolge beobachtet, dass an einer Fußgängerampel eine ältere Frau gestürzt war und sei dadurch abgelenkt gewesen. Der Bocholter vor ihr hatte seinerseits angehalten, um der gestürzten Frau zu helfen. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Fahrerin des Motorrollers in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.500 Euro.

