Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Friedelsheim) - Diebstahl aus Kirche

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum von 02.07.2020 bis 06.07.2020 entwendeten bislang unbekannte Täter Gegenstände die für einen Flohmarkt gedacht waren, aus einer Kirche in Friedelsheim. Die Gegenstände waren auf der Empore der Kirche in Kisten gelagert gewesen. Durch die Kirchendienerin wurde schließlich bemerkte, dass die Kisten von bislang unbekannten Tätern "durchwühlt" wurden. Bei den entwendeten Gegenständen handle es sich hauptsächlich um Geschirr, Gläser und Haushaltswaren, die auf einem Weihnachtsmarkt für einen guten Zweck verkauft werden sollten. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Der Zugang auf die Empore der Kirche war mit einem Stehtisch und mehreren Stühlen zugestellt. Diese "Absperrung" wurde vermutlich von den Tätern beiseitegeschoben und die Empore betreten. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Daniel Mischon, Leiter Kriminal- und Bezirksdienst



Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon: 06322 963 0

Telefax: 06322 963 120

E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



