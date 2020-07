Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: illegale Müllentsorgung

Haßloch (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizeiinspektion Haßloch am Montag, 06.07., um 16.20 Uhr mit, dass eine männliche Person, die er auch näher beschreiben konnte, mit einem Pkw mit Anhänger in der Nähe des Tierheims Haßloch illegal Bauschutt entsorgen würde. Weiterhin konnte sich der Zeuge auch das Kennzeichen merken. Beamte der Polizeiinspektion Haßloch stellten an der beschriebenen Stelle fest, dass dort tatsächlich ca. 2 Kubikmeter Bauschutt lagen. An der Halteranschrift konnte der 58-jährige Halter des Fahrzeuges aus dem Landkreis Bad Dürkheim auch als der Fahrer und "Entsorger" überführt werden, was er auch zugab. Ferner sicherte dieser zu, den Bauschutt wieder abzuholen und ordnungsgemäß zu entsorgen. Der 58-jährige muss mit einem nicht geringen Bußgeld rechnen. Hätten sich unter dem Bauschutt auch umweltgefährdende Substanzen befunden, was bei Bauabfällen häufiger vorkommt, hätte er sich sogar einem Strafverfahren stellen müssen.

Die Polizeiinspektion Haßloch bemerkte zu dem Vorfall, dass ohne die Angaben des Zeugen der Verursacher nur mit erheblichem Aufwand oder gar nicht zu ermitteln gewesen wäre und bedankt sich bei dem Zeugen. Durch diese Form der Zivilcourage kann die Anzahl der illegalen Abfallentsorgungen möglicherweise reduziert werden und die Kosten der Entsorgung bleiben den Kommunen erspart.

