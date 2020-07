Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Absperrgittern in der Talstraße

Neustadt/Weinstraße (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (05.07-06.07.2020) wurden sechs Absperrgitter von der Baustelle in der Talstraße im Bereich des Stadionbades in Neustadt entwendet. Die Täter*innen benutzten für den Transport mutmaßlich einen Transporter oder einen Anhänger. Personen, welche in der genannten Zeit etwas beobachten konnten, werden gebeten diese Hinweise bei der Polizeiinspektion Neustadt mitzuteilen. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

