Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (822) Tatverdächtiger nach Bombendrohung festgenommen

Nürnberg (ots)

Am Montagvormittag (22.06.2020) erschien ein Mann in einer Bankfiliale in der Nürnberger Innenstadt und erklärte, in seiner Tasche würde sich eine Bombe befinden. Der Tatverdächtige konnte wenig später festgenommen werden.

Gegen 11:00 Uhr betrat eine männliche Person die Bankfiliale am Lorenzer Platz und stellte eine Tasche im Vorraum ab. Eine Mitarbeiterin sprach ihn hierauf an, worauf er angab, in der Tasche würde sich eine Bombe befinden. Anschließend nahm er auf einem Sofa in der Schalterhalle Platz und wartete ab.

Die Bankfiliale wurde daraufhin durch Kräfte der Polizei evakuiert, der Bereich um die Bank weiträumig abgesperrt.

Kurze Zeit später konnte der Tatverdächtige - immer noch im Schalterraum der Bank sitzend - festgenommen werden.

Es stellte sich heraus, dass sich keine sprengstoffverdächtigen Gegenstände in der Tasche befanden.

Der Mann wurde zur Dienststelle verbracht, wo er vernommen werden soll. Seine Motivlage ist derzeit völlig unklar.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

