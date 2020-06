Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (821) Einbrecher suchten Kirche heim

Nürnberg (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen vermutlich in der Nacht von Freitag (19.06.2020) auf Samstag (20.06.2020) in eine Kirche im Nürnberger Westen ein und suchten nach Wertgegenständen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Samstag, 17:15 Uhr drangen die Unbekannten auf bislang unbekannte Weise in die Kirche in der Glockendonstraße ein. Im Inneren brachen die Täter einen Schrank auf und durchsuchten mehrere weitere Schränke. Außerdem versuchten sie gewaltsam den Tresor zu entwenden, was jedoch nicht gelang.

Es entstand Sachschaden von einigen hundert Euro. Der genaue Entwendungsschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die Spurensicherung und die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch.

Zeugen, die sachdienliche Hinweis zu dem Vorfall geben können oder denen im relevanten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden geben, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.

Wolfgang Prehl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell