POL-MFR: (819) Mit "Diebestasche" zum Ladendiebstahl

Nürnberg (ots)

Ein aufmerksamer Ladendetektiv beobachtete am Freitagnachmittag einen Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Innenstadt. Bei der Kontrolle kamen weitere Verstöße zu Tage.

Kurz nach 16:00 Uhr beobachtete der Detektiv einen Kunden, der sich ein hochwertiges Parfum in seine mitgeführte Tasche steckte und anschließend das Geschäft verließ. Der Mann wurde angesprochen und die Polizei verständigt. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Sachen fanden die Polizeibeamten das mutmaßliche Diebesgut, Parfum für über einhundert Euro. Außerdem fiel den Beamten auf, dass die mitgeführte Einkaufstasche zu einer sog. Diebestasche präpariert war.

Bei der Kontrolle des Tatverdächtigen (38) und seines Begleiters (43) kam außerdem zu Tage, dass der Aufenthalt der beiden Südosteuropäer auf die Stadt Bamberg beschränkt war. Beide Männer müssen sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Asylgesetz verantworten. Der 38-Jährige wurde zudem wegen Ladendiebstahls angezeigt.

Wolfgang Prehl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell