Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (818) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 20.06.2020

Nürnberg (ots)

Auch am heutigen Samstag (20.06.2020) fanden im Stadtgebiet Nürnberg verschiedene Versammlungen zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten statt. Die Polizei zieht Bilanz.

Im Unterschied zu den vergangenen Wochenenden wurden heute wieder stationäre Versammlungen in der Nürnberger Innenstadt durchgeführt. Als Veranstaltungsorte wurde u. a. die Wöhrder Wiese, Jakobsplatz, Aufseßplatz und Rosenaupark gewählt. Außerdem wurde eine sich fortbewegende Versammlung mit dem Titel "Kein Fußbreit den Faschisten", die gegen 17:00 Uhr mit der Auftaktkundgebung am Kornmarkt startete, durchgeführt. Der anschließende Demonstrationszug lief von der Innenstadt über den Frauentorgraben in Richtung Südstadt und endete schließlich gegen 19:00 Uhr mit der Abschlusskundgebung am Aufseßplatz. In der Spitze nahmen ca. 80 Teilnehmer an der Demonstration teil.

Die größte Versammlung fand zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr erneut auf der Wöhrder Wiese mit dem Titel "Für die Stärkung und Unantastbarkeit der Grundrechte" statt. An dieser stationären Versammlung nahmen ca. 350 Personen teil.

Bei den genannten Versammlungen wurden die entsprechenden Vorgaben, wie bspw. die Einhaltung des Mindestabstands sowie die Empfehlung des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung, weitestgehend eingehalten.

Im Zusammenhang mit den Versammlungen kam es zu keinen nennenswerten Sicherheitsstörungen.

Wolfgang Prehl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken

Präsidialbüro - Pressestelle

Richard-Wagner-Platz 1

D-90443 Nürnberg

E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de



Erreichbarkeiten:

Montag bis Donnerstag

07:00 bis 17:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Freitag

07:00 bis 15:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Sonntag

11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Telefax: +49 (0)911 2112 1025



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Telefax: +49 (0)911 2112 1525



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:

http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell