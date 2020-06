Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (815) Radfahrer bei Sturz tödlich verletzt

Zirndorf (ots)

Am Freitagmittag (19.06.2020) stürzte ein 67-jähriger Mann in Zirndorf (Lkrs. Fürth) von seinem Rad. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Der Mann war gegen 12:00 Uhr auf dem Bibert-Radweg unterwegs. Im Bereich einer Skate-Anlage auf Höhe der Paul-Metz-Halle kam der 67-Jährige zu Sturz. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Zirndorf und Stein waren im Einsatz. Die Verkehrspolizeiinspektion Fürth kam vor Ort und nahm die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache auf.

Marc Siegl/n

