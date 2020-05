Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Brand in Kleingartenanlage

Trier (ots)

Am frühen Samstagmorgen am 9. Mai, gegen 2 Uhr, brannte eine Gartenhütte in einer Kleingartenanlage in Trier-Süd vollständig nieder.

Das Feuer breitete sich auf zwei angrenzende Gärten aus, bevor es durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Ersten Schätzungen nach entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der Kriminalpolizei Trier liegen bislang keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter 0651 9779 2290 zu melden.

