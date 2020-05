Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich verletzten Person

BAB1 Autobahndreieck Vulkaneifel, Mehren (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 15:20 Uhr ereignete sich auf der BAB1 in Fahrtrichtung Koblenz ein schwerer Verkehrsunfall. Im Bereich des Autobahndreiecks Vulkaneifel wechselte ein Lkw auf den linken Fahrstreifen um der Autobahn in Richtung Daun zu folgen. Unmittelbar nach dem Fahrstreifenwechsel fuhr ein Pkw, der sich bereits auf der linken Spur befand, auf den Lkw auf. Der 48-Jährige Fahrzeugführer aus dem Landkreis Vulkaneifel versuchte noch auszuweichen, konnte die Kollision jedoch nicht mehr vermeiden. Der Fahrer verstarb vor Ort an den schweren Verletzungen.

Für die genaue Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 35.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme wurde die Autobahn in Richtung Koblenz für 3 Stunden voll gesperrt.

Im Einsatz befanden sich der Rettungshubschrauber Christoph 10, die Feuerwehr aus Mehren, die Autobahnmeisterei Wittlich, eine Streife der PI Daunn und ein Fahrzeug der Polizeiautobahnpolizei Schweich.

