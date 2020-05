Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Zusammenstoß im Gegenverkehr

Schwelm (ots)

Am Mittwochmorgen wollte ein 78-Jähriger mit seinem Ford von der Bahnhofstraße nach links in die Gerichtsstraße abbiegen. Er übersah dabei den im Gegenverkehr fahrenden 56 Jährigen auf seinem Motorrad und es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell