Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung an Hauptschule Hohenlimburg

Hagen (ots)

Am Montag, 13.07.2020, erwartete den Hausmeister der Hauptschule in Hohenlimburg in den Morgenstunden eine böse Überraschung. Zwei bereits mit Notverglasung reparierte Fenster wurden erneut beschädigt. Offenbar gingen die Täter zwischen Freitag, 10.07.2020, 15:00 Uhr, und Montag, 08:00 Uhr, zu Werke. Sie schlugen oder warfen mit einem unbekannten Gegenstand die Glasscheiben ein, sodass diese brachen und Löcher entstanden. Die Ermittler gehen von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung aus. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen oder auf die Randalierer geben? Bitte melden Sie sich unter der 02331 986 2066. (sh)

