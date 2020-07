Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Ladendiebstahl und Betrug - Wer kennt diesen Mann?

Hagen (ots)

Ein unbekannter männlicher Tatverdächtiger entwendete in einem Sportgeschäft in Vorhalle hochwertige Tennisschläger, die er dann am 20.02.2020 im gleichen Geschäft mit einer gefälschen Quittung umtauschte. Es besteht der Verdacht, dass er dies bereits schon mehrmals auch in anderen Filialen im gesamten Bundesgebiet getan hat. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen? Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter der 02331 - 986 2066. (ts)

Hier finden Sie die Bilder des Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/hagen-ladendiebstahl-betrug

