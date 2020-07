Polizei Hagen

POL-HA: Roller brennt am Böhfeld

Hagen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 13.07.2020, kam es zum Brand eines Motorrollers in der Memeler Straße. Nach bisherigen Ermittlungen vernahm der 30-jährige Besitzer des Kleinkraftrades gegen 02:45 Uhr einen lauten Knall. Als er aus dem Fenster seiner Wonung in der Memeler Straße blickte, sah er, dass sein Motorroller nicht mehr an seinem Platz stand und es in einem Gebüsch zwischen der Dortmunder- und der Memeler Straße brannte. Der 30-Jährige versuchet das brennende Fahrzeug selbst mit einem Eimer Wasser zu löschen, verständigte jedoch auch Polizei und Feuerwehr. Eine Streifenwagenbesatzung begann die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen. Die Kräfte der Feuerwehr konnten den Band kurz darauf vollständig löschen. Die Täter entkamen unerkannt. Sie schlugen vermutlich zwischen 22:00 Uhr und 02:45 Uhr zu. Die Kriminalpolizei fragt jetzt: Wer hat den oder die Täter beobachtet oder kann sonstige Hinweise geben? Bitte rufen Sie in diesem Fall die 02331 986 2066. (sh)

