Polizei Mettmann

POL-ME: In Parkhaus randaliert: Polizei sucht Zeugen - Monheim - 2006043

Mettmann (ots)

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende in einem Parkhaus am Monberg in Monheim-Baumberg randaliert, Wände beschmiert und dort mehrere Feuerlöscher entleert. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Hinweise auf den oder die Verursacher liegen der Polizei aktuell noch nicht vor. Der Schaden war am Montagmorgen (8. Juni 2020) gegen 9 Uhr aufgefallen - ein näherer Tatzeitraum kann aktuell nicht festgemacht werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen der Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.

Hierzu fragt die Polizei:

Wer hat am Wochenende verdächtige Beobachtungen rund um das bzw. in dem Parkhaus gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

