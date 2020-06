Polizei Mettmann

POL-ME: 30-Jähriger auf frischer Tat gestellt - Ratingen - 2006039

Mettmann (ots)

In der Nacht zu Sonntag (07. Juni 2020) stellte die Polizei einen 30-jährigen Ratinger auf frischer Tat nach einem Diebstahl aus einem Container auf dem Gelände eines Sozialdienstes. Da der Täter weiterhin ein unterschlagenes Fahrrad, geringe Mengen Amphetamin sowie ein verbotenes Messer mit arretierbarer Klinge mit sich führte, leitete die Polizei gleich mehrere Strafanzeigen gegen den polizeibekannten Ratinger ein.

Das war geschehen:

Gegen 02:20 Uhr beobachtete eine aufmerksame Streifenwagenbesatzung eine männliche Person, die sich auffallend an einem Fahrrad auf dem Europaring zu schaffen machte. Die Person flüchtete bei dem Eintreffen der Beamten, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. In der Tasche des bereits mehrfach in Erscheinung getretenen Ratingers konnten mehrere Computerbauteile gefunden werden, welche er, ersten Erkenntnissen zufolge, zuvor aus einem Container auf dem Gelände eines Sozialdienstes an der Graf-Adolf-Straße entwendet hatte.

Da bei der Durchsuchung der Person weiterhin ein verbotenes Einhandmesser sowie eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden wurde, fertigten die Beamten gleich mehrere Strafanzeigen. Auch das von dem 30-Jährigen mitgeführte Fahrrad wurde sichergestellt, nachdem der Täter keinen glaubhaften Eigentumsbeleg für das Mountainbike der Marke Mc Kenzie vorweisen konnte.

