Polizei Mettmann

POL-ME: In Bus randaliert und Scheibe zerstört - Polizei sucht aggressiven Fahrgast - Hilden - 2006040

Mettmann (ots)

Am noch frühen Sonntagmorgen (7. Juni 2020) hat ein bislang unbekannter junger Mann in Hilden in einem Linienbus der Rheinbahn randaliert und einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Das war passiert:

Gegen 6:55 Uhr hatte der Fahrer des Linienbusses an der Haltestelle "Gabelung" in Hilden einen Fahrgast aufgenommen, der zunächst keinen vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz trug. Nachdem der Busfahrer den jungen Mann auf die Pflicht des Tragens einer solchen Maske im öffentlichen Nahverkehr aufmerksam machte, zog dieser eine Maske auf und begab sich in den hinteren Teil des Busses.

Nach einer kurzen Zeit fiel dem Busfahrer jedoch auf, dass sich der Fahrgast die Maske wieder vom Gesicht genommen hatte. Daraufhin stoppte er seinen Bus an der Haltestelle "Zum Rathaus" und bat den Mann, die Maske wieder aufzusetzen, da er sonst nicht weiterfahren könne. Der Fahrgast flippte nun aus und warf sich mit voller Wucht mehrfach gegen eine der hinteren Bustüren, bis schließlich eine Scheibe zu Bruch ging und die Tür geöffnet wurde.

Anschließend rannte der Mann davon und der Busfahrer alarmierte die Polizei, welche jedoch trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung keine verdächtige Person mehr antreffen konnte.

Zu dem Randalierer liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- männlich - etwa 25 bis 30 Jahre alt - circa 1,85 Meter groß - "mitteleuropäisches Erscheinungsbild" - kurze, blonde Haare - trug eine beige Hose sowie eine dunkle Jacke - hatte eine beigefarbene Nylontasche über der Schulter - hatte keinen Bart

Der Busfahrer, ein 54-jähriger Düsseldorfer, erlitt bei dem Vorfall einen Schock und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, welches er jedoch nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall mitbekommen oder kennt möglicherweise sogar den Randalierer? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden jederzeit unter der Rufnummer 02103 898-6410 entgegen.

