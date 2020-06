Polizei Mettmann

POL-ME: Schlägerei zwischen mehreren alkoholisierten Personen - Polizei ermittelt - Ratingen- 2006037

Mettmann (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (07. Juni 2020) kam es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Lise-Meitner-Straße in Ratingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei alkoholisierten Personen. Ein 43-Jähriger verletzte hierbei zwei Ratinger leicht. Die Polizei leitete zwei Strafverfahren ein: Gegen den 43-jährigen Schläger wegen Körperverletzung sowie gegen den 23-jährigen Geschädigten wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Das war geschehen:

Gegen 05:30 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zum Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Lise-Meitner-Straße in Ratingen-West gesandt. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen verletzten 53-Jährigen vor, der angab, von einem noch anwesenden 43-jährigen Ratinger mehrfach geschlagen und am Boden liegend noch getreten worden zu sein. Der 53-Jährige musste vor Ort erstmedizinisch versorgt werden. Ein ebenfalls leicht verletzter 23-jähriger Ratinger bestätigte die Angaben des Geschädigten. Er gab an, dass der 43-Jährige grundlos zunächst auf seinen Begleiter und später auf ihn eingeschlagen habe, während er in seinem BMW 120d gewartet habe.

Während der Sachverhaltsklärung stellten die Beamten einen starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 23-jährigen Geschädigten fest. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit 1,8 Promille (0,9mg/l) positiv. Zur weiteren Beweisführung wurde der Geschädigte zur Polizeiwache Ratingen gebracht, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Anschließend wurde der Führerschein des jungen Mannes beschlagnahmt und ihm das Führen von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen bis auf unbestimmte Zeit untersagt.

Gegen den 43-jährigen Schläger fertigte die Polizei eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein Atemalkoholtest war sowohl bei ihm (0,7 Promille; 0,33mg/l) sowie auch bei dem 53-jährigen Geschädigten (1,7 Promille; 0,88mg/l) positiv verlaufen.

