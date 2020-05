Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Hilgardcenter

Zweibrücken (ots)

Ein 55-jähriger Mann aus Zweibrücken parkte seinen PKW (einen schwarzen Mercedes) am 09.05.2020 gegen 10.50 Uhr auf dem Parkplatz des Hilgardcenters vorwärts in einer Parklücke. Als der Fahrzeugführer nach seinem Einkauf ca. 30 Minuten später zurück zu seinem Auto ging, stellte er einen Schaden an seiner hinteren, rechten Fahrzeugtür fest. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass eine bis dato unfallflüchtige Person ihren PKW rechts neben dem PKW des 55-Jährigen parkte. Beim Ein-oder Aussteigen schlug vermutlich die Fahrertür gegen die hintere, rechte Fahrzeugtür des PKW des Geschädigten. Die Polizei bittet um Hinweise (Tel.: 06332 9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de). |pizw

