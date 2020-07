Polizei Hagen

POL-HA: Frau nach häuslicher Gewalt der Wohnung verwiesen

Hagen (ots)

In Haspe musste in der Nacht von Freitag (10.07.2020) auf Samstag eine Frau nach Streitigkeiten mit ihrem Lebensgefährten für zehn Tage der Wohnung verwiesen werden. Bei dem Pärchen ist es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Streitigkeiten gekommen. Im Verlauf des neuerlichen Streits hat die Frau ihren Partner vor die Hand getreten. Dabei verletzte sie ihn leicht. Es kam zu einem Gerangel, bei dem auch die Frau verletzt wurde. Beide standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Eine hinzugerufene Polizeistreife sprach gegen die Frau eine zehntägige Wohnungsverweisung aus. Da sie sich hiergegen widersetzte und versuchte wieder in ihre Wohnung zu gelangen, musste sie in Gewahrsam genommen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen die Frau. (ts)

