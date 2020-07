Polizei Hagen

POL-HA: Mann fährt über rote Ampel - Zeuge ruft Polizei

Hagen (ots)

Am Sonntag, 12.07.2020, wartete ein Autofahrer gegen 16:40 Uhr vor einer roten Ampel an der Berliner Straße Ecke Rehstraße. Von hinten sah er plötzlich, mit Fahrtrichtung Wehringhauser Straße, einen BMW heranfahren. Dieser fuhr offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Nach Aussage des Zeugen lenkte der BMW auf der Gegenfahrbahn an ihm vorbei und fuhr anschließend über die Rotlicht zeigende Lichtzeichenanlage weiter in Richtung Graf-von-Galen-Ring. Der Hagener rief die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung sichtete den BMW mit Kennzeichen aus Unna kurz darauf in der Martin-Luther-Straße. Der 22-jährige Fahrer gab sich unwissend, konnte jedoch keine Führerschein vorweisen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und legten eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Teilnahme an verbotenen Kraftfahrzeugrennen vor. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 02331 986 2066 bei der Polizei zu melden. (sh)

