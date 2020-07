Polizei Hagen

POL-HA: Kradfahrer stürzt und verletzte sich leicht

Hagen (ots)

Am Freitagvormittag gegen 10 Uhr befuhr ein 23 jähriger Motorradfahrer die Karl-Ernst-Osthaus-Straße in Fahrtrichtung Haßleyer Straße. An der dortigen Einmündung angekommen, beabsichtigte er, nach rechts abzubiegen.

Während des Abbiegevorgangs verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte er sich leicht an der rechten Körperseite, musste aber nicht medizinisch versorgt werden.

Das Motorrad, eine 500er Suzuki, wurde ebenfalls an der rechten Fahrzeugseite beschädigt, blieb aber fahrbereit. Die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden.

Die Unfallursache ist hier möglicherweise auf die regennasse Fahrbahn in Verbindung mit einem nagelneuen Reifen zurückzuführen. Die frisch montierten Reifen hatten offensichtlich noch nicht genügend Grip entwickelt, um das Motorrad sicher um die Kurve zu tragen.(tr)

