Polizei Hagen

POL-HA: Polizei sucht Zeugen nach Einbruchsversuch in Boele

Hagen (ots)

Am Freitag, 10. Juli, wählte eine 32-Jährige gegen 01:15 Uhr den Notruf der Polizei, nachdem sie Zeugin eines versuchten Einbruchs in der Straße Auf dem Graskamp in Boele wurde. Die Frau hatte beobachtet, wie sich ein unbekannter Mann in unmittelbarer Nähe eines Reihenhauses aufhielt und verdächtig benahm. Als das Licht durch einen Bewegungsmelder des Nachbarhauses anging, flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Die Polizei konnte Hebelmarken am Fenster des Hauses feststellen. Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Laut Aussage der Zeugin ist die beobachtete Person männlich, hat ein kräftiges Erscheinungsbild und ist ca. 180-185cm groß. Die Polizei bittet um Hinweise durch weitere Zeugen unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066. (ra)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell