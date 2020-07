Polizei Hagen

POL-HA: PKW-Aufbruch am Ischeland - Handy weg

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2020, kam es zu einem Fahrzeugaufbruch in der Straße Am Sportpark. Dort fiel einem Taxifahrer am Donnerstagmorgen eine zerbrochene Fensterscheibe auf. Unbekannte hatten offenbar das Glas der Scheibe des am Straßenrand geparkten Skoda mit einem Stein eingeworfen. Dieser befand sich noch im Fahrzeuginneren. Mit dem 68-jährigen Autobesitzer konnte ermittelt werden, dass die Täter zwischen Mittwoch, 08.07.2020, 18:30 Uhr, und Donnerstag, 06:45 Uhr, zuschlugen. Sie entwendeten ein Smartphone, das im Auto lag. Zusätzlich entfernten sie Teile der Mittelkonsole. Der Sachschaden wird auf über 500 Euro geschätzt. Die Polizei rät, niemals Wertgegenstände offen sichtbar im Auto liegen zu lassen. Schon gebrauchte Handys können für Autoknacker Anreiz für eine Gelegenheitstat sein. Die Kripo nimmt Hinweise zum Sachverhalt unter 02331 986 2066 entgegen. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail:pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell