Polizei Hagen

POL-HA: E-Bike-Fahrerin leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2020, verlor eine 41-Jährige auf der Hengsteyer Straße die Kontrolle über ihr E-Bike. Die Frau war gegen 12:30 Uhr aus Richtung Schwerter Straße kommend unterwegs. Als sie bergab und in die leichte Rechtskurve fuhr, rutschte die Hagenerin nach bisherigen Erkenntnissen weg und stürzte zu Boden. Ein 58-jähriger Autofahrer kam wenig später an der Unfallstelle vorbei, leistete erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Die E-Bike-Fahrerin erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. (ra)

