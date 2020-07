Polizei Hagen

POL-HA: Wohnmobil aus Helfe tagsüber gestohlen

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 09.07.2020, rief ein 50-jähriger Hagener die Polizei. Kurz zuvor hatte er feststellen müssen, dass sein Wohnmobil entwendet wurde. Nach ersten Ermittlungen stand der Fiat am Donnerstagmorgen gegen 05:45 Uhr noch auf einem Parkplatz in der Schieferstraße. Er war verschlossen. Nur gute fünf Stunden später, gegen 11:00 Uhr, fiel auf, dass das Wohnmobil nicht mehr an seinem Platz stand. Offenbar entfernten Unbekannte den Fiat vom Parkplatz. Ob sie dazu in das Fahrzeug eindrangen und es starteten oder das Wohnmobil auf andere Weise fortschafften, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum gesehen, ob sich Personen an dem Wohnmobil zu schaffen machten oder es fort brachten? Hinweise nimmt die Sachbearbeitung unter 02331 986 2066 entgegen. (sh)

