Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Arbeitsunfall

Stuttgart-Ost (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann erlitt bei einem Arbeitsunfall am Freitag (10.07.2020) an der Ulmer Straße Verletzungen. Der 38-jährige LKW-Fahrer pumpte gegen 11.00 Uhr auf einem Firmengelände Flugasche aus seinem LKW in einen Silo. Der Schlauch zwischen Fahrzeug und Silo platzte aus nicht bekannten Gründen, so dass sich die Flugasche in einem Umkreis von zirka 50 Quadratmetern verteilte. Hierbei entlud sich die gesamte Ladung des LKW, in diesem Fall mehrere Tonnen Flugasche. Rettungskräfte brachten den 38-Jährigen zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes in ein Krankenhaus. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

