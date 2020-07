Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Plastikteil verloren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein Unbekannter hat am Freitag (10.07.2020) im Heslacher Tunnel in Richtung Innenstadt ein Plastikteil verloren und dadurch den Wagen eines 44 Jahre alten Mannes beschädigt. Der 44-Jährige fuhr gegen 10.20 Uhr mit seinem Ford Transit im Heslacher Tunnel in Richtung Innenstadt. Zirka 100 Meter vor dem Marienplatz fuhr er offenbar gegen ein großes schwarzes Plastikteil, welches auf der Fahrbahn lag. Bei einer Überprüfung stellte er Beschädigungen an seinem Auto fest. Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft des Plastikteils geben können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 in Verbindung zu setzen.

