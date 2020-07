Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (09.07.2020) an der Kreuzung Cannstatter Straße/Heilmannstraße Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei insgesamt 124 Verstöße festgestellt. Die Beamten kontrollierten zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr mehrere Fahrzeuge. Unter anderem missachteten 25 Fahrer das Rotlicht der dortigen Ampel, 71 Fahrzeugführer benutzten während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon, zwölf Verkehrsteilnehmer hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt. Alle Fahrer wurden angezeigt und müssen neben einem Bußgeld auch mit Punkten in Flensburg rechnen.

