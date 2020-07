Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonne angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen (10.07.2020) an der Schickhardtstraße eine Mülltonne in Brand gesteckt. Ein Passant meldete gegen 02.40 Uhr eine brennende Altpapiertonne, die direkt an einer Garage stand. Alarmierte Polizeibeamte verhinderten ein Übergreifen des Feuers auf die Garage, die Feuerwehr löschte den Brand letztlich. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

