Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Festnahme nach körperlicher Auseinandersetzung

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend (09.07.2020) am Leonhardsplatz einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, seinen 34-jährigen Kontrahenten schwer verletzt zu haben. Zeugen alarmierten gegen 22.15 Uhr die Polizei, da im Bereich des Leonhardsplatzes zwei Männer aufeinander einschlugen. Die Beamten trafen vor Ort zunächst nur den 34-Jährigen an. Während der Sachverhaltsaufnahme kehrte der 38-jährige Tatverdächtige zurück, der zuvor mutmaßlich auf seinen Kontrahenten eingetreten und eingeschlagen hatte. Der 34-Jährige erlitt durch die Auseinandersetzung offenbar so schwere Verletzungen, dass eine Lebensgefahr nur aufgrund einer sofort eingeleiteten medizinischen Versorgung abgewendet werden konnte. Die Beamten nahmen den 38-jährigen Tatverdächtigen fest und brachten ihn auf ein Polizeirevier. Auf dem Weg beleidigte und bedrohte der Mann die Beamten. Der 38-jährige iranische Staatsangehörige, gegen den zudem ein Aufenthaltsverbot für die Altstadt bestand, wird mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls am Freitag (10.07.2020) dem zuständigen Richter vorgeführt.

