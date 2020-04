Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Streit unter Autofahrern

Polizei sucht Zeugen nach einem Vorfall am Mittwoch in Heidenheim.

Ulm (ots)

Kurz vor 15.30 Uhr kam es wohl zu einem verbalen Streit zwischen einem 59-jährigen KIA Fahrer und einem 36-jährigen Opel im Rembrandtweg. Der KIA Fahrer fuhr danach weiter. Der Fahrer des Opel hinterher. An einer Bushaltestelle in der Sudetenstraße hielt der 59-Jährige wohl an und der 36-Jährige hielt vor ihm. Danach soll der Fahrer des Opel ausgestiegen sein und wollte den KIA Fahrer fotografieren. Daraufhin sei der KIA wieder angefahren und fuhr gegen den 36-Jährigen. Dadurch soll er gestürzt sein und sich leicht verletzt haben. Laut dem 59-Jährigen stellte sich die Situation anders dar. Nachdem er von der Bushaltestelle anfuhr, soll der 36-Jährige vom Rand ihm vor das Auto gesprungen sein. Zu einer Berührung soll es nicht gekommen sein. Zum Zeitpunkt des Vorfalls an der Bushaltestelle sollen mehrere Autofahrer vorbei gefahren sein. Die Polizei Heidenheim (Telefon 07321/322432) sucht nun diese Autofahrer als Zeugen des Vorfalls. Dabei soll es sich um zwei Frauen in einem weißen oder silbernen Opel und einen Mann in einem weißen VW gehandelt haben.

