Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Unfallbeteiligter zu einem Verkehrsunfall gesucht (08.02.2020)

Tuttlingen (ots)

Einen Unfallbeteiligten und weitere Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagvormittag gegen 09.15 Uhr auf der Wöhrdenbrücke ereignete und erst im Laufe des Samstags dem Polizeirevier Tuttlingen mitgeteilt wurde.

Der 82-jährige Lenker eines Opel Meriva befuhr den linken Fahrstreifen der über die Wöhrdenbrücke führenden Alleenstraße in Richtung der Karlschule und wechselte den Fahrstreifen nach rechts. Hierbei kam es zu einer Kollision mit dem Fahrzeug eines unbekannten Pkw-Lenkers, der die Wöhrdenbrücke auf dem rechten Fahrstreifen in die gleiche Richtung befuhr. Beide an dem Verkehrsunfall beteiligte Pkw-Lenker setzten ihre Fahrt fort, ohne an der Unfallstelle ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen und sich um die Regulierung des entstandenen Schadens zu kümmern. Der Lenker des Opel Meriva stellte später einen Streifschaden an der vorderen rechten Seite seines Pkw fest und wandte sich anschließend an das Polizeirevier Tuttlingen.

Nach seinen Angaben soll der zweite an dem Verkehrsunfall beteiligte Pkw mit Tuttlinger Kennzeichen eine beigefarbene Lackierung getragen haben. Dieser Pkw müsste den bisherigen Erkenntnissen zufolge an der linken Fahrzeugseite beschädigt sein. Der Lenker des gesuchten Fahrzeugs setzte seine Fahrt auf der Alleenstraße fort und bog später in die Königstraße ab, während der 82-Jährige in Richtung Neuhausen ob Eck weiterfuhr.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum gesuchten Unfallbeteiligten oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell