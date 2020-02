Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen) Gegen Straßenlaterne geprallt 09.02.2020

Engen (ots)

Am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr fuhr ein 52-jähriger Autofahrer auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Straße "Am Bahndamm" aufgrund von Unachtsamkeit frontal gegen eine Straßenlaterne, die hierdurch aus der Verankerung gerissen und stark verbogen wurde. Die Feuerwehr Engen und die Stadtwerke Engen überprüften die Laterne, flexten und sicherten diese ab. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von über 5.000 Euro.

