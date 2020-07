Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Donnerstag (09.07.2020) in ein Zimmer einer Wohnunterkunft an der Gernotstraße eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 23.00 Uhr und 05.00 Uhr vermutlich über ein gekipptes Fenster in das Zimmer ein. Sie durchwühlten den ganzen Raum und stahlen Dokumente und Bargeld in zweistelliger Höhe. Anschließend entkamen sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903800 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu wenden.

