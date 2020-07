Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pforte verwüstet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Freiberg (ots)

Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen (09.07.2020) in die Pforte eines Bürogebäudes an der Adalbert-Stifter-Straße eingebrochen. Die Täter öffneten zwischen 04.00 Uhr und 05.15 Uhr gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Gebäude. Sie rissen verschiedene Bedienelemente heraus und nahmen sie mit. Weiter erbeuteten sie unter anderem auch Warnjacken, Besucherausweise und Desinfektionsmittel. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 zu melden.

