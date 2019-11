Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Truppmann Modul 2 Ausbildung - Alle 39 Teilnehmer bestehen Lehrgang mit erfolgt

Die Feuerwehr der Stadt Lennestadt und die Feuerwehr der Gemeinde Kirchhundem haben gemeinschaftlich die Modul 2 Ausbildung, ein wichtiger Grundstein des Truppmann-Lehrgangs zur Grundausbildung eines jeden Feuerwehrmanns und einer jeden Feuerwehrfrau, durchgeführt. Mit insgesamt 39 Teilnehmer aus 4 Kommunen des Kreises Olpe ein überdurchschnittlich großer und wichtiger Lehrgang. In 37 Stunden theoretischer und praktischer Ausbildung, verteilt auf 6 Diensttage, wurde den Lehrgangsteilnehmern umfangreiche Themen wie die verschiedenen Gefahren an der Einsatzstelle, Erste Hilfe, Retten und Selbstretten, Knotenkunde, Leitern und Leinen sowie Rechtgrundlagen vermittelt. Die abschließende praktische und theoretische Abschlussprüfung, konnten alle Kameradinnen und Kameraden erfolgreich bestehen. Die angehenden Truppmänner (Sammelbegriff) werden in den nächsten Bestandteilen der weiteren Modulausbildung noch umfangreiches Fachwissen über die Aufgaben der Feuerwehr erlernen. Nach erfolgreichem Abschluss aller Module der Grundausbildung, können die Kameradinnen und Kameraden im Einsatzdienst der Feuerwehr eingesetzt werden. Am Lehrgang haben folgende Kameradinnen und Kameraden erfolgreich teilgenommen: Nele Blöink, Louis Gehle, Moritz Ledigen, Lars Walker (alle Kickenbach), Darius Börger, Marius Frese, Nikos Hennecke, Thorben Maschke, Franz Plitt, Finn Püttmann, Pacal Würde (alle Saalhausen), Carmen Döring (Elspe), Marian Friedrichs (Meggen) David Funke, Leon Funke (beide Silberg), Louis Hille, Tim Henrichs (beide Kirchhundem), Marlon Henkel, Enrico Murgia (beide Grevenbrück), Marco Kirchhoff, Leon Klünker, Paul Lennart Patt, Niklas Pott, Anna Lena Schwermer, Nicolas Steckel (alle Heinsberg), Tim-Niklas Steilmann (Wirme), Sven König, Tristan Schulte, Peter Tillmann (alle Welschen-Ennest), Mike Kozik, Marvin Luke, Phil Schröder (alle Ennest), Maximilian Schulte, Yasin Sengül, Jan Philip Steinberg (alle Maumke), Daniel Schäfer (Hofolpe), Paul Stahlschmidt (Oberhundem), Eric Wilmes (Heggen) und Franzine Wurm (Ostentrop)

