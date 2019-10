Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Brand in Pflegeheim schnell gelöscht

Bad Bentheim (ots)

Am Freitagmittag ist es in einer Wohnanlage des Deutschen Roten Kreuzes im Bereich der Straße An der Diana zu einem Brand gekommen. In der Wohnung einer 88-jährigen Frau hatte ein Toaster neben einer eingeschalteten Herdplatte Feuer gefangen. Eine Angestellte des Wohnheimes konnte die Flammen mit einem Handfeuerlöscher ersticken. Verletzt wurde niemand. Die Sachschadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell