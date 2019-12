Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Johannes-Kopp-Straße, 3.12.2019, 18:00 Uhr Verkehrsunfallflucht, Fahrerin ermittelt

Landau (ots)

Nach einem Verkehrsunfall bei der Grundstücksausfahrt eines Schnellrestaurantes in der Johannes-Kopp-Straße in Landau entfernte sich der unfallverursachende Pkw am 3.12.2019, gegen 18:00 Uhr, unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Zeugenaussagen zum unfallverursachenden Pkw konnte die Fahrerin an der Adresse des Pkw-Halters aufgesucht und die Beteiligung am Unfall nachgewiesen werden. Die 36-jährige Fahrerin hatte beim Einfahren von der Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr die Vorfahrt eines 18-jährigen Pkw-Fahrers missachtet und nach dem Unfallereignis einfach weitergefahren. Gegen sie wird eine Anzeige wegen Unfallflucht vorgelegt.

