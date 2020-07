Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in einen Verkaufswagen gesucht

Hagen (ots)

Am Sonntag, 12. Juli, sah die Polizei gegen 08:30 Uhr während einer Streifenfahrt in der Eilper Straße einen beschädigten Verkaufswagen, in den augenscheinlich eingebrochen wurde. Die Beamten stellten mehrere Hebelmarken fest, zudem war eine Seitenwand aufgeklappt. Auf dem Boden fanden die Polizisten Aufbruchswerkzeuge. Der Innenraum des Fahrzeugs war durchwühlt, mehrere Schranktüren sowie Schubladen geöffnet und auf dem Boden entleert worden. Der Besitzer des Opels, ein 43-jähriger Wittener, gab an, sein Fahrzeug am Vortag gegen 19:30 Uhr abgestellt zu haben. Der Aufbruch muss somit in der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen erfolgt sein. Die unbekannten Täter stahlen einen niedrigen, dreistelligen Geldbetrag. Um Hinweise durch Zeugen wird unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 gebeten. (ra)

