Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Unfallflucht im Grandweg

Soest (ots)

Auf 1.500 Euro schätzt die Polizei den Unfallschaden an einem blauen VW Touran, der am Donnerstag, in der Zeit zwischen 11.15 Uhr und 12.35 Uhr, am Grandweg geparkt wurde. Bei ihrer Rückkehr stellte die Nutzerin des Wagens frische Kratzer und Dellen am VW fest. Vom Unfallverursacher keine Spur. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell