Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Weslarn - Kradfahrer stürzte

Bad Sassendorf (ots)

Ein 38-jähriger Autofahrer aus Bad Sassendorf befuhr am Donnerstagmorgen, gegen 7.15 Uhr, die Straße Kirchkamp in Richtung Bettinghausen. In Höhe des Bettinghauser Weges wollte er nach links abbiegen. Hierbei unterschätzte er die Geschwindigkeit eines ihm entgegenkommenden 27-jährigen Fahrers eines Kleinkraftrades aus Bad Sassendorf. Im Bereich der Einmündung kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den Beiden. Nach dem Unfall wurde der Kradfahrer mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden nach dem Unfall auf 6.500 Euro. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell