POL-SO: Soest - Falsche Spendensammler

Am Mittwoch, um 11:35 Uhr, kam es an einem Supermarkt an der Clevische Straße zu einem Vorfall. Ein Mitarbeiter hatte auf dem Parkplatz mindestens zwei Männer beobachtet die Kunden ansprachen. Die Unbekannten hielten den Kunden ein Klemmbrett mit einem "Spendenzettel" hin. Angeblich sammelten sie Spenden für einen Landesverband für behinderte und taubstumme Kinder. Der Mitarbeiter des Supermarktes konnte einem der Männer die "Spendenliste" wegnehmen. Die Unbekannten flüchteten daraufhin. Die Kriminalpolizei weiß, dass Gelder die an diese Personen gegeben werden, direkt in deren Taschen landen. Den angeblichen "Landesverband" gibt es nicht. Neben den Spenden haben diese Täter eine weitere Einnahmequelle. Sie greifen ihren Opfern ins Portemonnaie wenn diese etwas spenden wollen. Um den Diebstahl zu tarnen halten sie das Klemmbrett mit dem Spendenzettel geschickt über die Geldbörse und greifen so, vom Opfer unbemerkt, nach dem Geld. Darum warnt die Polizei ausdrücklich vor unbekannten Spendensammlern. "Ihre Spenden kommen niemals dort an, wo Sie es vermuten. Außerdem dient die Aktion zur Tarnung von Diebstählen. Wenn Sie etwas spenden wollen, dann suchen Sie sich bitte Hilfsorganisationen aus, die Sie selbst kennen und denen Sie vertrauen. Einzeln auftretende Bettler mit dem Klemmbrett führen nichts Gutes im Schilde. Die wollen nur Ihr Bestes - Ihr Geld!" (lü)

