Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Einbruchsversuch - Aufbruchspuren an Kellertüre

Freiburg (ots)

Frische Aufbruchspuren an einer Kellertüre hat am Donnerstagmorgen ein Hausbesitzer in Dogern festgestellt. In der Nacht zum Donnerstag dürfte von Unbekannten versucht worden sein, die separate Kellertüre zum Haus, das in der Straße Im Bungert liegt, mit einem Werkzeug aufzuhebeln. Aufgrund zusätzlicher Sicherungen hielt die Türe stand. Die Einbrecher kamen nicht ins Haus. Die Türe samt Rahmen wurde dabei aber beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei mehreren hundert Euro.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell