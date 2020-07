Polizei Hagen

POL-HA: 21-Jähriger wirft Fahrrad gegen Pkw

Hagen (ots)

Am Dienstag, 14.07.2020, verständigte ein 31-Jähriger gegen 01:45 Uhr die Polizei nach einer Sachbeschädigung an seinem Auto. Der Mann gab an, neben seinem abgestellten VW in der Mittelstraße gestanden zu haben, als ein Fahrradfahrer sein Bike unvermittelt gegen das Fahrzeug geschmissen habe. Dabei beschädigte er ein Rücklicht und die Stoßstange des Pkws. Anschließend entfernte er sich in Richtung Hochstraße. Die Beamten konnten Mann ausfindig machen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 21-Jährigen ergab einen Wert von ca. 1,4 Promille. Er erhält eine Anzeige. (ra)

