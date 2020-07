Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stürzt auf der Ruhrtalstraße und verletzt sich schwer

Hagen (ots)

Am Montag, 13.07.2020, kam es zu einem Unfall mit einem Fahrradfahrer im Hagener Norden. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 40-Jähriger die Ruhrtalstraße in Richtung Ergste entlang. Auf Höhe der dortigen Tankstelle löste sich vermutlich das Vorderrad seines Mountainbikes. Daraufhin stürzte der Mann und verletzte sich schwer, jedoch nicht lebensgefährlich. Er trug keinen Helm. Die Polizei versorgte den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die ihn wenig später in ein Krankenhaus brachten. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (sh)

